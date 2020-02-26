РПЛ обратилась в Российский футбольный союз с предложением о расширении чемпионата до 18 команд Об этом заявил глава премер-лиги Сергей Прядкин.

Российская премьер-лига направила в РФС предложение о расширении состава участников чемпионата России с 16 до 18 команд.

«Решение есть, оно направлено в РФС, – цитирует президента РПЛ Сергея Прядкина ТАСС. – Создана рабочая группа, которая внимательно изучит вопрос. В ближайшее время выступим с заявлением. Насколько мы готовы к расширению, покажет работа рабочей группы».

В середине января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступило за расширение элитного дивизиона российского футбола. Против проголосовали только представители петербургского «Зенита» и московского «Спартака».