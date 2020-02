«Ливерпуль» готов платить Вернеру 8 миллионов евро за сезон

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своем твиттере опубликовал новые подробности о переговорах «Ливерпуля» с форвардом «РБ Лейпциг» Тимо Вернером.

Мерсисайдцы предлагают 23-летнему Вернеру контракт до лета 2025 году с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон и возможными бонусами. Ранее Скира писал, что «Ливерпуль» готов выплатить «РБ Лейпциг» 58 миллионов евро за трансфер и оформить сделку в апреле.

#Liverpool have offered to Timo #Werner a contract until 2025 with a wages of €8M + bonuses a year. Talks ongoing to finalize the deal. #transfers #LFC https://t.co/6QPL1SYvuV