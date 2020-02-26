Левандовски пропустит один месяц, травмировав колено в матче против «Челси» Нападающий «Баварии» возглавляет списки лучших бомбардиров в бундеслиге и Лиге чемпионов.

Вчера первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Бавария» завершился со счетом 0:3. Роберт Левандовски провел на поле всю игру, сделал две голевые передачи Сержу Гнабри и стал автором третьего гола мюнхенцев на «Стэмфорд Бридж».

Как оказалось, в Лондоне польский нападающий получил серьезной повреждение. Официальный сайт «Баварии» сообщает, по возвращении в Мюнхен врач команды Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт провел дополнительное обследование и выявил у Левандовски трещину в левом коленном суставе. В течение десяти дней Роберт будет носить гипс, после чего приступит к восстановительной программе. Ожидается, что 31-летний форвард выбыл на четыре недели.

В данный момент Левандовски возглавляет списки лучших бомбардиров и в бундеслиге, и в Лиге чемпионов. В чемпионате Германии на его счету 25 голов в 23 матчах, а в Лиге чемпионов Роберт отличился 11 раз в 6 встречах.