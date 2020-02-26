Сульшер: «МЮ» должен вернуться в ЛЧ, в том числе и по финансовым причинам В этом сезоне команда ведет борьбу за трофей Лиги Европы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о планах англичан, отметив, что команда хочет пробиться в Лигу чемпионов.

«МЮ» – большой клуб, у которого все в порядке с финансами. Конечно, без Лиги чемпионов приходится сложно. Мы должны вернуться в этот турнир, в том числе и по финансовым причинам. Дополнительные средства никогда не помешают.

Сейчас нужно думать о следующей игре. Нас ждут матчи Лиги Европы, АПЛ и Кубка Англии», – цитирует Сульшера Four-Four-Two.

27 февраля «МЮ» сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Брюгге». Первая встреча завершилась ничьей (1:1).