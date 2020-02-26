«Реал» – «Манчестер Сити». Стартовые составы - Советский спорт
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26 февраля 2020 22:01ФутболШарафудинов Виктор

«Реал» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени.

Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола объявили стартовые составы своих команд.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф.Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско, Винисиус, Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Б.Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Гвардиола оставил на скамейке запасных основных нападающих Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга. Зидан отправил в резерв одного из ключевых хавбеков Королевского клуба Тони Крооса.

Ответная встреча в Манчестере 17 марта.

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