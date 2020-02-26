«Реал» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

Зинедин Зидан и Хосеп Гвардиола объявили стартовые составы своих команд.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Ф.Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Иско, Винисиус, Бензема.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Б.Менди, Родри, Гюндоган, Марез, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Гвардиола оставил на скамейке запасных основных нападающих Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга. Зидан отправил в резерв одного из ключевых хавбеков Королевского клуба Тони Крооса.
Ответная встреча в Манчестере 17 марта.
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