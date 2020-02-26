Адиль Рами: Ничего не знаю о чемпионате России Французский футболист перебрался в РПЛ этой зимой.

Новичок «Сочи» Адиль Рами не стал скрывать, что никогда не смотрел матч российской Премьер-лиги.

«Что я знаю об РПЛ? Почти ничего. Не смотрел ни одного матча. Но я в принципе почти не смотрю футбол по ТВ. Предпочитаю в него играть. А свободное время посвящаю общению с родными и близкими. Глупо тратить его на трансляции», – сказал Рами «Советскому Спорту».

До переезда в РПЛ он выступал за такие клубы как «Милан», «Валенсия», «Севилья», «Марсель» и другие. В 2018 году защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.