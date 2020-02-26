«Лион» – «Ювентус». Стартовые составы Встреча пройдет на домашней арене французского клуба и стартует в 23.00 мск.

«Лион» и «Ювентус» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Маркал, Тузар, Гимараэш, Дюбуа, Токо Экамби, Ауа, Дембеле. «Ювентус»: Щенсный, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, Пьянич, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Куадрадо, Дибала.