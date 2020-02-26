СМИ: Дзюба может пропустить матч с «Локомотивом»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба получил травму, о чем сообщает Sport24.ru.
Согласно источнику, игрок сборной России рискует не сыграть с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ.
В текущем сезоне 31-летний футболист отыграл 26 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.
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