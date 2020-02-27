«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился в пользу англичан.

В составе победителей по голу забили Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. У «сливочных» это сделал Иско.

Отметим, что в концовке поединка красную карточку получил капитан испанцев Серхио Рамос. Он пропустит ответную игру, которая состоится 17 марта и пройдет в Англии.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Реал» – «Манчестер Сити» – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 60 Иско, 1:1 – 78 Габриэл Жезус, 1:2 – 83, пенальти де Брюйне.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54).

Удаление: Рамос (86).