«Ювентус» с Роналду проиграл в гостях «Лиону»

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба – 0:1.

В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Добавим, что ответный поединок состоится 17 марта и пройдет на домашней арене итальянцев.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Лион» – «Ювентус» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузар.

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

«Ювентус»: Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 78), Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

Предупреждения: Марсело (28), Корне (61).