Агент Бензема: Карим продлил контракт с «Реалом» - Советский спорт
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27 февраля 2020 01:29ФутболГичунцев Артур

Агент Бензема: Карим продлил контракт с «Реалом»

Ранее сообщалось, что игрок получил предложения от «Баварии» и миланского «Интера».

Карим Джазири, агент нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, сообщил, что его клиент продлил контракт с клубом до 2022 года.

«Да, это официальная информация. При этом я хочу подчеркнуть, что Бензема уважительно относится к «Лиону» и всегда помнит про эту команду. Возможно, он вернется в этот клуб, но не сейчас», – цитирует агента AS.

Напомним, 32-летний Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года. Сумма сделки составила 35 млн евро.

За это время форвард выиграл с командой 17 трофеев. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 18 голов и отдал девять голевых передач.

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