Кевин Де Брюйне: «Сити» блестяще отреагировал на гол «Реала»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы хорошо сыграли во втором тайме, однако, соперник забил не в самый подходящий момент – когда преимущество было на нашей стороне. Думаю, ответ «Сити» был блестящим.
Да, мы победили, но впереди ответный матч, а сейчас нужно думать о финале Кубка лиги с «Астон Виллой», – сказал бельгиец в эфире ВТ Sport.
Добавим, что ответный поединок состоится 17 марта и пройдет в Манчестере.
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