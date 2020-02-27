Кевин Де Брюйне: «Сити» блестяще отреагировал на гол «Реала» Встреча прошла на домашней арене испанского клуба.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо сыграли во втором тайме, однако, соперник забил не в самый подходящий момент – когда преимущество было на нашей стороне. Думаю, ответ «Сити» был блестящим.

Да, мы победили, но впереди ответный матч, а сейчас нужно думать о финале Кубка лиги с «Астон Виллой», – сказал бельгиец в эфире ВТ Sport.

Добавим, что ответный поединок состоится 17 марта и пройдет в Манчестере.