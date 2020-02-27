Зидан - после поражения от «Манчестер Сити»: Это только половина противостояния В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Мы играли хорошо, но за десять минут до конца нас будто подменили. Мы совершили ошибки, за которые нас наказали. Мы должны были сохранять концентрацию все 90 минут, особенно против такой команды, как «Сити». Это только половина противостояния. Теперь все просто - нужно ехать к «Сити» и побеждать там», - цитирует француза официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился победой англичан со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. У «сливочных» это сделал Иско.

Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Испании «Реал» на своем поле примет «Барселону».