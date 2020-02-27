Гнабри, Бускетс, Ауар и Де Брюйне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов, опубликованный на официальном сайте организации, вошли Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Серхио Бускетс («Барселона»), Серж Гнабри («Бавария») и Уссем Ауар («Лион»).

Who gets your #POTW vote?



⭐️ Serge Gnabry

⭐️ Sergio Busquets

⭐️ Houssem Aouar

⭐️ Kevin De Bruyne@FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Гол и передача Де Брюйне позволили «Манчестер Сити» переиграть «Реал» (2:1), Бускетса помог «Барселоне» сыграть вничью с «Наполи» (1:1), Гнабри оформил дубль в ворота «Челси» (3:0), а Ауар записал на свой счет результативную передачу в игре с «Ювентусом» (1:0).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.