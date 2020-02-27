Гнабри, Бускетс, Ауар и Де Брюйне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
В список претендентов, опубликованный на официальном сайте организации, вошли Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Серхио Бускетс («Барселона»), Серж Гнабри («Бавария») и Уссем Ауар («Лион»).
Гол и передача Де Брюйне позволили «Манчестер Сити» переиграть «Реал» (2:1), Бускетса помог «Барселоне» сыграть вничью с «Наполи» (1:1), Гнабри оформил дубль в ворота «Челси» (3:0), а Ауар записал на свой счет результативную передачу в игре с «Ювентусом» (1:0).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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