Гнабри, Бускетс, Ауар и Де Брюйне претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В список претендентов, опубликованный на официальном сайте организации, вошли Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Серхио Бускетс («Барселона»), Серж Гнабри («Бавария») и Уссем Ауар («Лион»).

