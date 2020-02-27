Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» приехал к «Реалу» за победой и добился своего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Мы приехали сюда за победой и добились своего! Но это только первая часть. Если есть команда, которая способна выйти из такой ситуации, то это «Реал». Конечно, это хороший результат. Мы пропустили гол, который не должны были пропускать, ведь как раз показывали свою лучшую игру. А когда они играли лучше, то забили уже мы. Мы создавали шансы весь матч, мы создавали такие возможности забить, которые редко увидишь от гостей на этом стадионе. Выиграть на «Сантьяго Бернабеу» - огромное удовольствие», - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился победой англичан со счетом 2:1.
В составе победителей по голу забили Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. У «сливочных» это сделал Иско.
Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.
Добавим, что 1 марта в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой».
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев На Востоке интриг нет. А на Западе СКА постарается опередить ЦСКА В воскресенье определились все участники плей-офф на Востоке. 24.02.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина? Виталий Славин подводит итоги дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта». 23.02.2020 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Адиль Рами: Главное при выборе квартиры в Сочи – быстрый вай-фай Один из самых неожиданных новичков РПЛ-2019/20, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, который недавно перешел в «Сочи», поделился впечатлениями от первых дней пребывания в России. 26.02.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:45 Хоккей Кузютина Елена В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль