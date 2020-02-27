Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» приехал к «Реалу» за победой и добился своего В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Мы приехали сюда за победой и добились своего! Но это только первая часть. Если есть команда, которая способна выйти из такой ситуации, то это «Реал». Конечно, это хороший результат. Мы пропустили гол, который не должны были пропускать, ведь как раз показывали свою лучшую игру. А когда они играли лучше, то забили уже мы. Мы создавали шансы весь матч, мы создавали такие возможности забить, которые редко увидишь от гостей на этом стадионе. Выиграть на «Сантьяго Бернабеу» - огромное удовольствие», - цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился победой англичан со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. У «сливочных» это сделал Иско.

Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.

Добавим, что 1 марта в финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» сыграет с бирмингемской «Астон Виллой».