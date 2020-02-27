Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении - Советский спорт
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27 февраля 2020 08:11ФутболНечаев Юрий

Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении

Туринцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри признался, что в последних матчах его команда делает не то, что отрабатывает на тренировках.

«В первом тайме мы слишком медленно двигали мяч. Во второй половине все было гораздо лучше, но в Лиге чемпионов одного хорошего тайма недостаточно. В последнее время мы делаем все не так, как на тренировках, а наоборот. Нам не хватало агрессии и решительности в нападении», - цитирует пресс-служба УЕФА Сарри.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».

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