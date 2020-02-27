Руди Гарсия: Жаль, что «Лион» не забил «Ювентусу» второй мяч Французский клуб одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

«Мы очень здорово провели первый тайм, не только отлично защищались, но и в точности исполнили план на игру. Во второй половине мы отдали владение мячом сопернику и пострадали от этого. Нам пришлось активно обороняться. Мы не пропустили, и это очень важно, когда играешь первый матч дома. Мы могли забить второй мяч в первом тайме, когда были на высоте, и мне жаль, что мы этого не сделали», - цитирует Гарсию официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в чемпионате Франции «Лион» на своем поле примет «Сент-Этьен».