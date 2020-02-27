Криштиану Роналду: «Ювентус» уверен, что пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов Туринцы проиграли в первом матче 1/8 финала.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил уверенность в том, что туринцы в ответном матче против «Лиона» смогут добиться нужного результата и пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это не тот результат, который мы хотели, но игры в Лиге чемпионов всегда тяжелые. У нас есть 90 минут, чтобы победить в Турине, и мы уверены, что пройдем дальше», - написал португалец на своей странице в Instagram.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».