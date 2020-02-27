Фернандо Морьентес: Головин способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее

Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес поделился своим мнением о карьере российского полузащитника Александра Головина в чемпионате Франции.
«Головину нужно было остаться в «Монако», чтобы окрепнуть. Обычно первый год уходит на адаптацию в новой стране, новом чемпионате. Затем, если удалось освоиться, ты должен доказать свою состоятельность. Уверен, Головин способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее. Александр может стать лидером команды. Что касается скаутов «ПСЖ», следящих за Головиным, и его готовности к переходу в клуб такого уровня, то если у него есть уверенность, что он будет там постоянно играть, нужно двигаться вперед. С «ПСЖ» у него будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов», - цитируют Морьентеса «Известия».
Напомним, Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Всего в составе французского клуба он провел 63 матча, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.
В текущем сезоне в активе российского полузащитника три мяча и четыре голевые передачи в 28 матчах.
«Монако» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 39 очков после 26 туров. 1 марта монегаски на своем поле примут «Реймс».
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