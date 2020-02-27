Леонардо Бонуччи: Игроки «Ювентуса» должны усердно работать перед ответным матчем с «Лионом» Туринцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение от «Лиона» в Лиге чемпионов.

«Мы опаздывали к каждому мячу в первом тайме, я не знаю почему. Буквально со стартовым свистком я почувствовал, что что-то не включилось. Мы играли далеко друг от друга и давали «Лиону» возможность делать все легко. Нам надо усердно работать перед ответным матчем», - цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».