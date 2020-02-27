Каземиро: Лишь 15 минут в игре против «Манчестер Сити» «Реал» не делал то, что должен был Мадридцы потерпели поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился эмоциями после поражения от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Если и существует команда, способная отыграть такую фору в ответном матче, то это «Реал». Этот результат - еще не точка в противостоянии. Мы здорово играли 75 минут против великолепной команды. А затем в течение лишь 15 минут мы не делали то, что должны были», - цитирует пресс-служба УЕФА бразильца.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Манчестер Сити» завершился победой англичан со счетом 2:1.

В составе победителей по голу забили Габриэль Жезус и Кевин де Брюйне. У «сливочных» отличился Иско.

Ответная игра состоится 17 марта в Манчестере.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Испании «Реал» на своем поле примет «Барселону».