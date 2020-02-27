Данило: «Ювентус» не имеет права играть так, как в первом тайме матча против «Лиона» В Европе состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Ювентуса» Данило считает, что его команда провалила первый тайм матча Лиги чемпионов против «Лиона».

«Мы не можем играть так, как играли в первом тайме. Понимаем, что отдали им этот тайм. В ответном матче нужно с первой минуты и до финального свистка играть так, как мы делали это сегодня во второй половине», - цитирует пресс-служба УЕФА бразильца.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тузар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».