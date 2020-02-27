Источник: «Манчестер Юнайтед» летом может продать Де Хеа Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продажей вратаря Давида Де Хеа ближайшим летом.

По информации Goal.com, за счет трансфера испанца английский клуб рассчитывает привлечь дополнительные средства для усиления других позиций.

Напомним, Де Хеа перешел в «МЮ» из «Атлетико» летом 2011 года. За это время он провел за клуб 392 матча.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка английской лиги и Лиги Европы УЕФА.