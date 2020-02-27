Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая - Советский спорт
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27 февраля 2020 11:42ФутболНечаев Юрий

Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая

Последним клубом игрока был «Партизан».

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает Transfermarkt China, серб подписал контракт с клубом «Тайчжоу Юаньда», представляющим вторую по силе китайскую лигу. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, 32-летний сербский полузащитник выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, в общей сложности проведя 241 матч. Вместе с московским клубом Тошич трижды выигрывал чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок страны.

В послужном списке футболиста пять матчей в составе «Манчестер Юнайтед».

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