Бывший полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру во второй лиге Китая Последним клубом игрока был «Партизан».

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в Китае.

Как сообщает Transfermarkt China, серб подписал контракт с клубом «Тайчжоу Юаньда», представляющим вторую по силе китайскую лигу. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.



Zoran Tosic (32)

Serbian forward

Partizan (Serbia) → Taizhou Yuanda (CL1)https://t.co/qm4kaH8Vdt pic.twitter.com/9MOxQ5KHk0 — TransferMarkt China (@asaikana) February 27, 2020

Напомним, 32-летний сербский полузащитник выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, в общей сложности проведя 241 матч. Вместе с московским клубом Тошич трижды выигрывал чемпионат России, по два раза - Кубок и Суперкубок страны.

В послужном списке футболиста пять матчей в составе «Манчестер Юнайтед».