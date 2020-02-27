Борис Игнатьев: Отмена Евро-2020 из-за коронавируса станет трагедией Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о возможной отмене чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

«Если Евро-2020 отменят или перенесут, это будет большой удар по всем любителям футбола. Это будет трагедия. Но если это в интересах людей, то специалисты подумают, прикинут. Мне бы очень не хотелось отмены чемпионата Европы, и в оставшееся время надо сделать все, чтобы локализовать этот вирус и сделать так, чтобы чемпионат прошел своевременно и без всяких последствий для здоровья людей», - сказал специалист в интервью «Евро-футбол.ru».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране более 2700 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.

По всему миру и, в частности, в Европе, отменяются или переносятся но более поздний срок множество спортивных соревнований. В минувшие выходные три матча чемпионата Италии были отложены из-за вспышки эпидемии.