Дэвид Бекхэм: «Интер Майами» мечтает объединить Месси и Роналду в одной команде Один из совладельцев американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о ближайших трансферных целях команды.

– Если у нас будет возможность, мы, конечно же, будем приглашать звезд из Европы. Мы находимся в контакте с Месси и Криштиану Роналду, и, как и любая команда в мире, мечтаем объединить их в своем составе. «Интер Майами» неплохо укомплектован и сможет достойно выступить в дебютном сезоне, но мы постоянно будем думать об усилении, – цитирует Бекхэма El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что помимо Месси и Роналду, команда в летнее трансферное окно намерена усилиться нападающим Эдинсоном Кавани («ПСЖ»), а также приобрести полузащитника Луку Модрича («Реал»).

Отметим, что 2 марта в гостевой игре против «Лос-Анджелеса» «Интер Майами» дебютирует в MLS.