«Уральские авиалинии» стали новым спонсором «Спартака» - Советский спорт
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27 февраля 2020 15:03ФутболКорегин Владислав

«Уральские авиалинии» стали новым спонсором «Спартака»

Контракт российской авиакомпании со столичным клубом рассчитан на 3,5 года.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» стала новым спонсором и официальным перевозчиком «Спартака», сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

– Хочу поприветствовать нового партнера. Нас связывает не только цветовая гамма, а большая часть наших перелетов происходит благодаря «Уральским авиалиниям». Надеемся на долгое сотрудничество, – цитирует Цорна «РИА Новости».

Ранее «Спартак» предоставил бессрочное право бесплатного посещения всех домашних матчей команды для членов экипажа самолета А321 «Уральских авиалинии», сумевших в августе прошлого года посадить самолет после отказа двигателей.

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