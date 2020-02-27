«Уральские авиалинии» стали новым спонсором «Спартака» Контракт российской авиакомпании со столичным клубом рассчитан на 3,5 года.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» стала новым спонсором и официальным перевозчиком «Спартака», сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

– Хочу поприветствовать нового партнера. Нас связывает не только цветовая гамма, а большая часть наших перелетов происходит благодаря «Уральским авиалиниям». Надеемся на долгое сотрудничество, – цитирует Цорна «РИА Новости».

Ранее «Спартак» предоставил бессрочное право бесплатного посещения всех домашних матчей команды для членов экипажа самолета А321 «Уральских авиалинии», сумевших в августе прошлого года посадить самолет после отказа двигателей.