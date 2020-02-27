Семак – об игре с «Локомотивом»: Нас ждет тяжелый матч против одной из лучших команд России

– Готовимся к игре. Понимаем, насколько сложный и тяжелый матч ждет нас против одной из лучших команд России. Учитывая, что это официальная игра, как сложится, сказать достаточно сложно. Мы со своей стороны должны выкладываться на сто процентов, делать все ради победы. «Локомотив» – опытная команда, где есть прекрасные футболисты, есть позиции, где действуют лучшие игроки нашего чемпионата. Команда, которая очень здорово действует в быстрых атаках, игроки здорово оснащены технически, – цитирует Семака пресс-служба питерцев.
Отметим, что матч между «Зенитом» и «Локомотив» состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи – в 19.00 по московскому времени.
Подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, набрав 45 очков. Железнодорожники идут на пятой строчке (34).
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