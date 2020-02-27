Клаудио Маркизио: «Ювентус» заслужил победу в ЛЧ после всех жертв, которые вытерпел клуб Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказал мнение, что туринский клуб заслуживает победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

– Меня не раздражает то, что я не выиграл чемпионат Италии в восьмой раз подряд. Свой восьмой титул подряд я взял в России. Что меня беспокоит – так это отсутствие у клуба победы в Лиге чемпионов. Надеюсь, мои бывшие одноклубники смогут выиграть этот турнир. Они это заслужили после всех тех жертв, которые они вытерпели, – цитирует Маркизио Fоotball Italia.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба со счетом 0:1. В составе победителей отличился полузащитник Люка Тусар, забивший на 31-й минуте.

Ответный поединок состоится 17 марта в Турине.

Добавим, что 2 марта в рамках чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле примет миланский «Интер».