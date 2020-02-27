«Рига» обыграла «Урал-2» и заняла пятое место на Кубке ФНЛ Турнир проходит в Кипре.

«Рига» победила «Урал-2» (3:1) в матче за пятое место на Кубке ФНЛ.

По ходу встречи команда Олега Кононова была вынуждена отыгрываться – на второй минуте забил Чингиз Магомадов. Еще в первом тайме рижане смогли отыграться усилиями Якуба Горы (34-я минута). Во второй половине встречи Данила Янов (48) и Куле Мбомбо (76) принесли латвийскому клубу победу.

Кубок ФНЛ-2020

Матч за 5-е место

«Рига» – «Урал-2» – 3:1 (1:1)

Голы: Гора, 34. Янов, 48, Мбомбо, 76 – Магомадов, 2.



