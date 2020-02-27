Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесен из-за непогоды

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА. Отмечается, что порывы ветра надвигающегося шторма достигает 120 км/ч.
Отметим, что игра должна была состояться сегодня вечером в Австрии. Новая дата проведения встреча пока не объявлена.
В рамках первой встречи «Айнтрахта» одержал победу со счетом 4:1.
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