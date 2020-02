Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесен из-за непогоды

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА. Отмечается, что порывы ветра надвигающегося шторма достигает 120 км/ч.

Отметим, что игра должна была состояться сегодня вечером в Австрии. Новая дата проведения встреча пока не объявлена.

В рамках первой встречи «Айнтрахта» одержал победу со счетом 4:1.

Tonight’s UEFA @EuropaLeague round of 32 tie between FC Salzburg and Eintracht Frankfurt has been postponed due to a storm warning...#UEL