Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесен из-за непогоды - Советский спорт
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27 февраля 2020 17:41ФутболКорегин Владислав

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зальцбургом» и «Айнтрахтом» перенесен из-за непогоды

Сегодняшняя игра в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Айнтрахт» не состоится из-за штормового предупреждения.

Об этом сообщает официальный Twitter УЕФА. Отмечается, что порывы ветра надвигающегося шторма достигает 120 км/ч.

Отметим, что игра должна была состояться сегодня вечером в Австрии. Новая дата проведения встреча пока не объявлена.

В рамках первой встречи «Айнтрахта» одержал победу со счетом 4:1.

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