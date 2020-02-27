Геннадий Орлов – о победах «Лейпцига» и «Лиона»: «Зенит» имел серьезных соперников в группе Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победы «Лейпцига» и «Лиона» в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Их отличные результаты еще раз говорят о том, что у «Зенита» были серьезные команды на групповой стадии. Не нужно еще забывать «Бенфику», которая играет сейчас с «Шахтером» в Лиге Европы и оставляет шансы на выход в следующую стадию.

Я смотрел вчера матч «Лиона», они сыграли грамотно. «Ювентус» явно с приходом Сарри не улучшил свою игру, хотя с наличием в составе таких игроков, как Дибала и Роналду многие ожидали качественной игры. «Лион» вчера мог еще забить, «Ювентус» же был несыгранным, – цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, что «Лейпциг» в первой игре на выезде обыграл «Тоттенхэм» (1:0). Победу немцам принес нападающий Тимо Вернер, реализовавший пенальти на 58-й минуте. «Лион» благодаря голу полузащитника Люки Тусара (31) дома смог обыграть «Ювентус» (1:0).