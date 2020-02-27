Росси подписал контракт с командой из MLS В последний раз 33-летний итальянец выходил на поле в мае 2018 года.

Пресс-служба клуба «Реал Солт-Лейк» объявила о подписании контракта с нападающим Джузеппе Росси.

33-летний итальянец присоединился к клубу в статусе свободного агента.

Ранее Росси выступал за такие команды, как «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Сельту», «Парму», «Леванте», «Ньюкасл» и «Дженоа». В общей сложности на его счету 336 матчей, в которых он забил 128 голов и отдал 41 ассист. В составе сборной Италии нападающий провел 29 поединков (7 голов).

В последний раз Росси выходил на поле 20 мая 2018 года, в котором «Дженоа» уступил «Торино» (1:2). В конце сезона он покинул команду.