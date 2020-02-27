Австрийский ЛАСК прошел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв голландский АЗ Матч состоялся в Линце.

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК со счетом 2:0 обыграл голландский АЗ.

Оба мяча забил Марко Рагуж – на 44-й и 50-й минутах. В первом случае австриец хорватского происхождения реализовал пенальти.

Первый матч в Алкмаре завершился со счетом 1:1.

Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.