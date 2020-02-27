«Вольфсбург» разгромил в Швеции «Мальме» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы «Волки» выиграли оба матча против шведского клуба.

В 1/16 финала Лиги Европы «Мальме» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:3 В составе гостей отличился Йосип Брекало (42-я минута), Янник Герхардт (65-я) и Жоао Виктор (69-я). Первая встреча в Германии завершилась победой «Вольфсбурга» со счетом 2:1. Жеребьевка 1/8 финала состоится завтра 28 февраля.