Дубль Вишчи помог «Истанбулу» одолеть в дополнительное время «Спортинг» в Лиге Европы Победный гол босниец забил с пенальти на 119-й минуте.

В ответной игре 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Истанбул» на своем поле обыграл «Спортинг» со счетом 4:1 в дополнительное время.

Первый матч соперников в Лиссабоне завершился со счетом 3:1 в пользу португальского клуба. В первом тайме стамбульцы отыграли дефицит за счет голов Мартина Шкртела и Даниэла Алексича 31-й и 45-й минутах. Однако точный удар головой в исполнении аргентинца Лусиано Виетто (на 68-й) вывел «Спортинг» вперед по сумме двух встреч.

Казалось, что лиссабонцы пройдут дальше, но на второй добавленной минуте второго тайма игрок сборной Боснии Эдин Вишча сделал счет 3:1 в пользу «Истанбула» и было назначено дополнительное время. На 119-й все тот же Вишча реализовал пенальти, и турецкий клуб впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка состоится завтра 28 февраля.