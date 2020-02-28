«Копенгаген» обыграл в Глазго «Селтик», пробившись в 1/8 финала Лиги Европы Первый матч в столице Дании завершился с результатом 1:1.

В ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Селтик» на своем поле уступил датскому «Копенгагену» со счетом 1:3. Уругвайский форвард датского клуба открыл счет на 51-й минуте. Французский форвард «кельтов» Одсонн Эдуар восстановил равновесие на 83-й, реализовав пенальти, однако уже на 85-й Расмус Фалк вновь вывел «Копенгаген» вперед. Итоговый результат установил на 88-й Даме Н’Дойе. Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.