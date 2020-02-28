Гол Эль-Араби в дополнительное время помог «Олимпиакосу» выбить «Арсенал» из Лиги Европы Ответный матч 1/16 финала состоялся в столице Великобритании.

Лондонский «Арсенал» в дополнительное время проиграл «Олимпиакосу» со счетом 1:2 и выбыл из еврокубков.

«Канониры» выиграли первую встречу в Пирее с результатом 1:0, однако на 53-й минуте «Олимпиакос» сравнял счет по сумме двух матчей. После углового француза Матье Вальбуэна головой забил сенегальский защитник Папе Абу Сиссе.

Счет 0:1 сохранился до конца второго тайма, а потому понадобилось дополнительное время. На 113-й отличился капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец эффектно пробил «ножницами» после навеса Месута Озила.

Тем не менее, дальше прошел «Олимпиакос». На 120-й минуте отличился марокканский нападающий греческого клуба Юссеф Эль-Араби.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 28 февраля.