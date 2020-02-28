Россия отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА и потеряет одну команду в еврокубках В сезоне-2021/22 количество российских участников Лиги чемпионов вновь сократится до двух команд.

В 1/16 финала Лиги Европы Португалия была представлена сразу четырьмя клубами, однако ни один из них не смог преодолеть барьер первого раунда плей-офф.

«Брага» уступила шотландским «Рейнджерс», лиссабонский «Спортинг» вылетел от турецкого «Истанбула», «Порту» дважды проиграл немецкому «Байеру», а «Бенфика» по сумме двух встреч уступила украинскому «Шахтеру».

Таким образом, уже можно посчитать окончательный коэффициент Португалии в таблице УЕФА по итогам нынешнего сезона. Португальцы занимают шестое место, набрав за пять последних розыгрышей еврокубков, включая нынешний 49,449 балла в таблице коэффициентов УЕФА. У идущей на седьмом месте России на 3,9 балла меньше – 45,549.

В этом сезоне Россия была представлена в еврокубках шестью клубами, но ни один не смог пробиться в весеннею стадию. Тульский «Арсенал» и «Спартак» не прошли квалификацию в Лигу Европы, а «Краснодар» и ЦСКА не смогли преодолеть барьер группового этапа ЛЕ. Выступавшие в Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах.

Таким образом, в сезоне-2021/22 Россия будет представлена в еврокубках не шестью командами, а пятью. РПЛ потеряет своего третьего представителя в Лиге чемпионов.

Чемпион страны 2021 года получит прямую путевку в групповой этап, вице-чемпион начнет квалификацию с третьего отборочного раунда. Одна команда от России выступит в Лиге Европы, а еще две – в новом турнире УЕФА, который получил название «Лига конференций».

У Португалии через сезон в еврокубках будет шесть клубов – три в ЛЧ, один в ЛЕ и два в Лиге конференций.