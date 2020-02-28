Александр Мостовой: Всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 07:14Футбол

Александр Мостовой: Всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о системе VAR.

- VAR сделан для того, чтобы помогать судьям. Арбитры сами говорят, что им стало проще работать после появления этой системы. Теперь ответственность не будет так давить на рефери, ведь даже в случае ошибки, ее сразу можно исправить. Нам всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола, которая теперь всегда будет связана с игрой, - цитируют Мостового «Известия».

Напомним, что, начиная с 20-го тура чемпионата России, на всех матчах российской премьер-лиги заработает система VAR.

Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс
Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 27.02.2020 09:30 Футбол Велиев Эмиль
Хаверц потушил пламя «драконов». «Байер» прошел «Порту» в Лиге Европы Гол и две результативные передачи капитана леверкузенцев не оставил сопернику шансов. 27.02.2020 22:54 Футбол Зибрак Артем
Дебют Ковальчука, феерия Панарина и возвращение Бобровского (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 26.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
Сумеет ли Сакик воскресить Наместникова, как Ничушкина? Виталий Славин подводит итоги дедлайна в НХЛ. 25.02.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Новости
07:31 Футбол Андрей Тихонов: «Спартаку» нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше
07:14 Футбол Александр Мостовой: Всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола
07:06 Хоккей Шайба Куликова помогла «Виннипегу» обыграть всухую «Вашингтон»
07:00 Теннис Марат Сафин: Хочу пожелать удачи Смолову в «Сельте»
06:41 Хоккей Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Чикаго» (видео)
06:22 Хоккей «Рейнджерс» одержали победу над «Монреалем», Панарин набрал два очка (видео)
05:00 Теннис Марат Сафин: Под любым знаменем поехал бы на Олимпиаду
02:00 Футбол Россия отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА и потеряет одну команду в еврокубках
01:35 Футбол Гол Эль-Араби в дополнительное время помог «Олимпиакосу» выбить «Арсенал» из Лиги Европы
01:24 Бокс Джошуа и Пулев сразятся 20 июня на арене «Тоттенхэма»
01:06 Футбол «Интер» при пустых трибунах одержал вторую победу над «Лудогорцем» в Лиге Европы
01:03 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
01:01 Футбол «Копенгаген» обыграл в Глазго «Селтик», пробившись в 1/8 финала Лиги Европы
01:00 Футбол «Аякс» вылетел из Лиги Европы, уступив «Хетафе» по сумме двух матчей
01:00 Теннис Марат Сафин: Через какое-то время Медведев может стать первым номером рейтинга
00:58 Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы, добившись результативной ничьей в Лиссабоне
00:57 Футбол «Севилья» прошла «ЧФР Клуж» за счет гола на выезде
00:26 Хоккей Владимир Крикунов: До игроков «Динамо» тяжело доходят некоторые слова
00:18 Баскетбол Димитрис Итудис: Исход матче с «Барселоной» мог быть другим, все решили детали
Московская вода: академики РАН осудили проекты Собянина и Воробьева
Надо ждать, пока все кончится – эксперты туриндустрии о коронавирусе в Италии
Александр Олифиренко: как прекратить коррупцию в лесной отрасли края
Тюменский Департамент здравоохранения не подтвердил переход Инны Куликовой в Минздрав
Банкротство «Холидея»: озвучены требования к «Омскому бекону», «Ястро» и «Инмарко»
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика