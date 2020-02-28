Александр Мостовой: Всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о системе VAR.

- VAR сделан для того, чтобы помогать судьям. Арбитры сами говорят, что им стало проще работать после появления этой системы. Теперь ответственность не будет так давить на рефери, ведь даже в случае ошибки, ее сразу можно исправить. Нам всем нужно свыкнуться с тем, что VAR - это часть современного футбола, которая теперь всегда будет связана с игрой, - цитируют Мостового «Известия».

Напомним, что, начиная с 20-го тура чемпионата России, на всех матчах российской премьер-лиги заработает система VAR.