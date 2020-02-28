Шюррле пропустит три матча из-за травмы Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что полузащитник команды Андре Шюррле не вернется в состав команды в ближайшее время.

- После матча с «Ростовом» в Катаре Шюррле уже не тренировался в общей группе. Прошло много времени, но Андре до сих пор не вернулся в строй. Можно сказать, что март будет для него не простым. По крайней мере, три следующих встречи он пропустит точно, – сказал Тедеско во время пресс-конференции.

Напомним, что в первом матче после зимнего перерыва «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо». Встреча пройдет в Москве 28 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.