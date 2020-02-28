Шюррле пропустит три матча из-за травмы

- После матча с «Ростовом» в Катаре Шюррле уже не тренировался в общей группе. Прошло много времени, но Андре до сих пор не вернулся в строй. Можно сказать, что март будет для него не простым. По крайней мере, три следующих встречи он пропустит точно, – сказал Тедеско во время пресс-конференции.
Напомним, что в первом матче после зимнего перерыва «Спартак» в гостях сыграет против «Динамо». Встреча пройдет в Москве 28 февраля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Визит «Вашингтона» в Россию пойдет на пользу КХЛ? У обозревателей «Советского спорта» на вероятный приезд «Вашингтона» принципиально разная позиция. 27.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 27.02.2020 09:30 Футбол Велиев Эмиль Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:30 Хоккей Кузютина Елена Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев «Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай