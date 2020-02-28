Неманья Матич: Как тренер Сульшер стал в разы сильнее, чем год назад - Советский спорт
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28 февраля 2020 14:50ФутболКорегин Владислав

Неманья Матич: Как тренер Сульшер стал в разы сильнее, чем год назад

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич оценил текущие успехи Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды.

– С каждым днем он становится все лучше и лучше. У него появляется больше опыта. По моему мнению, он стал в разы сильнее как тренер, чем год назад, потому что теперь он хорошо знает всех игроков, он точно знает, что ему нужно делать перед играми. Попадание в топ-4 по-прежнему является для нас целью, потому что мы до сих пор не знаем, что произойдет с «Манчестер Сити». Я думаю, у нас достаточно качеств, чтобы попасть в первую четверку. Нам просто нужно продолжать играть так, как мы играли в последние пять или шесть игр, – цитирует Матича Sky Sports.

На данный момент «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 27 матчах. В случае, если «Манчестер Сити» не сможет изменить решение УЕФА по поводу двухлетней дисквалификации команды из еврокубков, то пятая позиция в Премьер-лиге даст возможность напрямую выступить в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В следующем туре АПЛ подопечные Сульшера сыграют в гостях против «Эвертона».

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