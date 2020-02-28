Де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов В Европе состоялись первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Пресс-служба УЕФА объявила о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В победном матче против мадридского «Реала» (2:1) 28-летний бельгиец сделал ассист, а также стал автором победного гола.

Отметим, что в голосовании болельщиков Де Брюйне обошел таких игроков, как Серхио Бускетс («Барселона»), Серж Гнабри («Бавария») и Уссем Ауар («Лион»).

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта в Англии на стадионе «Этихад».