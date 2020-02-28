Фарфан и Антон Миранчук не сыграют против «Зенита» Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

– Фарфан и Антон Миранчук не сыграют с «Зенитом». Все остальные игроки здоровы и смогут принять участие в матче, – цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, что матч 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет завтра, 29 февраля. Начало – в 19.00 по московскому времени.

Питерский клуб занимает первое место, набрав 45 очков. Москвичи с 34 очками располагаются на пятой строчке.

Сегодня Локомотив победил Зенит в матче молодежного первенства.