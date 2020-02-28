Полузащитник «Крыльев Советов» Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ Иракский игрок будет готов сыграть за самарцев с 21-го тура.

Как сообщает Sport24.ru, полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади получил рабочую визу для того, чтобы выступать в РПЛ. Ранее Хади прошел медосмотр в самарском клубе, прибыв в Москву по туристической визе

Отмечается, что игрок пропустит матч 20-го тура с «Оренбургом», так как получал рабочую визу и не смог вовремя присоединиться к команде.

Иракский полузащитник перешел в самарский клуб 21 февраля.

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» пройдет сегодня на «Самара Арене». Начало игры – 18:30 (мск)

После 19 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице, у «Оренбурга» на одно очко больше и 14-е место.