Юрген Клопп – о коронавирусе: Мы не запрещаем никому пожимать руки Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании.

– Мы воспринимаем угрозу серьезно, но нельзя избегать всего в попытке не заразиться. Это не футбольная проблема, а социальная. Надеюсь, гораздо более умные люди чем мы найдут-таки способ положить этому конец. Сейчас лекарства нет, но меры предосторожности те же, что и при обычном гриппе.

Нет, мы не запрещаем никому пожимать руки. Плюс, никто пока не говорил, что нам нельзя играть в футбол. Пока этого не произойдет мы будем продолжать играть. Нужно относиться к проблеме серьезно, но не сходить с ума. В мире есть места, где эта проблема оказалась гораздо более серьезной, чем здесь, – цитирует Клоппа AS.

Напомним, что из-за коронавируса были отменены все матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии. В Италии большинство игр будут сыграны без зрителей.

Игроки «Ньюкасла» не будут жать друг другу руки из-за опасения распространения коронавируса.