Дмитрий Рубашко: Имбула уже в Сочи, но нужно решить вопросы с заявкой Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, что переход в команду полузащитника Жанелли Имбулы находится на завершающей стадии.

– Он уже в Сочи. Есть некие моменты, которые мы должны утрясти по заявке. Как только мы их решим, объявим об этом, – цитирует Рубашко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что сочинская команда отправила запрос в РПЛ на регистрацию 27-летнего полузащитника после закрытия трансферного окна.

Имбула выступал за такие команды, как «Сток Сити», «Порту», «Тулуза», «Райо Вальекано», «Генгам» и «Марсель». Его последним клубом был «Лечче» – в нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча, в которых он отметился одним голом.