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28 февраля 2020 18:08ФутболКорегин Владислав

Правительство Великобритании может приостановить АПЛ из-за коронавируса

После 27 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента – «Манчестер Сити» – на 22 очка.

Английская премьер-лига может быть приостановлена из-за коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, правительство Великобритания всерьез обеспокоилось нынешней ситуации с распространением заболевания и в ближайшее время может принять решения об остановке всех спортивных мероприятий в стране. В таком случае результаты текущего розыгрыша АПЛ будут аннулированы.

После 27 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента – «Манчестер Сити» – на 22 очка.

Подобная ситуация может распространиться и на клубы, занимающие последние три места в АПЛ – на данный момент эти позиции занимают «Вест Хэм», «Уотфорд» и «Норвич».

Напомним, что из-за коронавируса были отменены все матчи 24-го тура чемпионата Швейцарии. В Италии большинство игр будут сыграны без зрителей.

Игроки «Ньюкасла» не будут жать друг другу руки из-за опасения распространения коронавируса.

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