Садьо Мане: Победа в АПЛ с самого начала была нашей целью Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился мнением по поводу уровня чемпионата Англии.

– Вчера я узнал, что если мы выиграем АПЛ, нам каждому дадут по медали. Никогда не знал, что игроки получают еще и личные награды, хотя мне нет дела до этих медалей. Мы знаем, что Премьер-лига – лучшая в мире. Здесь в каждом матче нужно выкладываться на все 100 процентов, если ты хочешь победить. Мы всегда стараемся делать именно так, и пока получается очень хорошо. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Победа в АПЛ с самого начала была нашей целью. Если «Ливерпуль» выиграет, это будет очень круто для команды и болельщиков, – цитирует Мане BBC.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – «Манчестер Сити» – на 22 очка.

Что касается Мане, то в нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 матчах, забив 17 голов и отдав 11 ассистов.