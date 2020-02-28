Мияйлович получил первую красную карточку в РПЛ в 2020 году (видео) Мешков удалил серба после видеопросмотра.

Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияилович был удален в матче 20-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» на «Самара Арене».

На 18-й минуте 26-летний серб в штрафной площади своей команды нарушил правила на форварде соперника Мамаду Силле. Главный судья матча Виталий Мешков сразу назначил пенальти в ворота хозяев, а после видеопросмотра еще и показал Мияиловичу красную карточку. Это удаление стало первым в РПЛ в 2020 году. Видеоассистентом рефери в этом матче работает Михаил Вилков.

Отметим, что голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов, ранее выступавший за «Оренбург» отразил удар своего бывшего партнера Джордже Деспотовича с пенальти. Таким образом, счет в матче остался прежним – 0:0.

Матч «Крылья Советов» – «Оренбург» стал первым в РПЛ после зимнего перерыва.